Lanazione.it - Sba, il tour de force si conclude a Siena. Sfida al Costone con Buzzone e Bischetti

Il trittico di impegni ravvicinati della Bc Servizi Arezzo sioggi con la trasferta al PalaOrlandi, casa della Vismederi. La partita, in programma per le ore 18, è valida per il quarto turno del girone di ritorno del campionato di serie B interregionale. Reduce da tre successi consecutivi, il quintetto di coach Fioravanti va ad affrontare fuori casa una delle due formazioni ancora imbattute davanti al pubblico amico.viene dall’ampia sconfitta di mercoledì nel derby con la Virtus di Evangelisti e cercherà immediato riscatto. Affidata a coach Belletti in panchina,ha una rosa molto profonda con Nasello e Bastone abili finalizzatori di un attacco che viaggia a oltre 80 punti di media. La Sba si affiderà all’estro di Toia, cresciuto di rendimento nelle ultime gare, e nelle mani calde di(nella foto) e, trascinatori mercoledì contro Empoli ma anche nella precedente trasferta di Quarrata.