Ilnapolista.it - Ranieri: «Non mi piace accampare scuse, loro avevano più voglia di noi»

Leggi su Ilnapolista.it

L’allenatore della Roma, Claudio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il ComoLe parole diCosa non le è piaciuto?«Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara anche se un pochettino troppo lenti, abbiamo creato buone occasioni da gol. Nel secondo tempo è completamente cambiata la partita,si sono messi a specchio: hanno avuto piùdi vincere e noi abbiamo sbagliato sulla punizione del gol e questo non si fa. C’è da dire che il Como ha fatto di tutto per vincerla e noi non siamo stati così bravi nel creare gli stessi problemi»Potrebbe esserci stata stanchezza per i troppi impegni?«Potrebbe essere che ci sia stata stanchezza, ma non mi. Dovevamo la stessa, ai ragazzi che entravano dicevo “è cambiata la partita, non c’è più fioretto ma sciabola per cui dobbiamo essere determinati”».