Oasport.it - Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la vittoria a Beaver Creek? Assegno interessante per il superG

ha regalato enorme spettacolo sulla mitica pista Birds of Prey e ha vinto ildi, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha conquistato il 25mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, salendo così sul gradino più alto del podio al termine della seconda gara disputata dopo l’infortunio che mise termine in anticipo alla passata annata agonistica.La nostra portacolori ha disegnato delle linee splendide, riuscendo a fare velocità fin dalle battute iniziali e firmando una prestazione continua lungo tutto il pendio. Dopo il secondo posto ottenuto ieri in discesa libera, l’azzurra ha tramortito l’intera concorrenza e ha trionfato con il perentorio tempo di 1:03.90, rifilando un distacco di 48 centesimi alla svizzera Lara Gut-Behrami e di 0.