Game-experience.it - Nintendo Switch 2 uscirà anche in bundle con Mario Kart 9?

Le indiscrezioni su2 continuano ad accumularsi sul web, alimentando l’attesa per la nuova console della casa giapponese, con l’ultima indiscrezione che vuole la console uscireincon9.Gli ultimi rumor, considerati credibili da alcuni moderatori del subreddit dedicato, suggeriscono infatti che2 potrebbe approdare sul mercatoinsieme al nono ed attesissimo capitolo di, così da rendere il nuovo hardware ancora più appetibile per il pubblico.Nello specifico la fonte in questione ha affermato di aver avuto accesso ad un modello retail definitivo di2, precisando inoltre immediatamente di aver fornito prove a sostegno di quanto dichiarato, sebbene non escluda la possibilità che si tratti di falsificazioni molto sofisticate.