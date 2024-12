Ilnapolista.it - Neres ha convinto Conte, ora toccherà a Kvaratskhelia ribaltare le gerarchie (Repubblica)

ha, orale)Grande prova ieri dia Udine, il brasiliano è stato fondamentale nella vittoria della squadra di. Ha disputato un’ottima prova condita da continui spunti in attacco ma anche da qualche ripiegamento difensivo come piace al tecnico ma soprattutto indispensabile per poter giocare con tre calciatori offensivi.Scrivecon Marco Azzi:Merito pure dell’inafferrabile brasiliano, che non ha fatto sentire l’assenza dell’infortunatoe gli ha probabilmente portato via il posto tra i titolari.infatti è stato al 90’ categorico, proiettandosi subito sul futuro. «Gioca chi merita eera già da un po’ che si stava guadagnando in allenamento maggiore attenzione».dunque ale nuovein attacco, quando ritornerà a disposizione dopo il leggero problema al ginocchio che gli ha fatto saltare la trasferta di Udine.