Mariotto Figlia di mig***ta e nuovo tapiro da Striscia | reazioni e VIDEO

Guillermoè dial centro delle polemiche. Dopo il discusso abbandono della puntata del 30 novembre di Ballando con le Stelle, il giudice è tornato in studio durante la seconda semifinale del 14 dicembre 2024, chiedendo pubblicamente scusa per il suo comportamento. Sembrava che il caso fosse chiuso, ma unepisodio ha infiammato il dibattito.Durante il suo rientro in studio, Guillermosi sarebbe lasciato sfuggire un'espressione colorita nel dietro le quinte, catturata dai microfoni accesi. Il fuorionda è stato analizzato dala Notizia, che sostiene che lo stilista abbia pronunciato la frase: "Chede 'na mign**"**. L'accaduto ha immediatamente scatenato la curiosità e le polemiche sui social: a chi era rivolto quel commento?dila Notizia dopo frase volgare a BallandoA rendere la questione ancora più scottante è stato l'intervento di Valerio Staffelli dila Notizia.