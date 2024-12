Oasport.it - LIVE Trento-Sada Cruzeiro 0-1, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: secondo set punto a punto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-19 Aceeeee!! Traiettoria velenosa di Alessandro Bistrot che pizzica la riga esterna.22-19 Lungo il servizio,ritorna sul +3.21-19 Wallace Passa in mezzo a Sbertoli e Pellacani, mal posizionati a muro.21-18 MONSTER BLOCKKK!! Muro perfetto di Pellacani su Vaccari.20-18 Si riscatta Garcia che pizzica le mani del muro.19-18 Errore di Garcia. Si riporta a contatto il.19-17 Termina larga la difesa di Laurenzano sulla pipe di Vaccari.19-16 Si ferma in rete il servizio di Garcia.19-15 Il servizio di Garcia produce una ricezione slash su cui chiude Michieletto.TIME OUT18-15 Ottimo servizio di Garcia che costringe ila giocare una free ball. Sbertoli alza ancora per Michieletto che trova l’ennesimodella sua partita.