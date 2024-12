Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24

Aperture dei giornali dedicate allo slittamento della Manovra, con gli ultimi interventi su Ires premiale, web tax e bonus per elettrodomestici. Tengono ancora banco le polemiche per gli aumenti di stipendio ai ministri non parlamentari. A Roma il corteo contro il ddl Sicurezza. Ospitata del presidente argentino Milei ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia. Infine lo sport, con la rinascita di Ga e i risultati di Serie A