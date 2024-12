Laprimapagina.it - La Federal Reserve pronta a tagliare di un quarto di punto il tasso di prestito principale

Grandi manovre economiche in vista negli USA. Ladovrebbe annunciare un taglio di undialdinella riunione di mercoledì, nonostante il recente aumento dell’inflazione, nell’ultima riunione della banca centrale della presidenza di Joe Biden.La previsione è che la Fed segnali un percorso più lento di tagli in futuro, per l’incertezza sull’impatto delle proposte economiche del presidente eletto Donald Trump. La riunione è l’ultima decisione della Fed sui tassi prima che Biden lasci la Casa Bianca il 20 gennaio.Sebbene la Fed abbia il mandato di agire indipendentemente dal Congresso per affrontare l’inflazione e la disoccupazione, deve comunque considerare gli effetti della politica fiscale del governo sulla più grande economia del mondo.