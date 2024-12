Ilrestodelcarlino.it - Klanjscek in serata no, l’Andrea Costa non punge

UP ANDREA59 LEGNANO 70 UP ANDREA: Fazzi 2, Pavani, Restelli 6, Toniato 19, Filippini 6,13, Chiappelli 9, Martini 4, Fea, Sanguinetti. All. Angori. SAE SCIENTIFIC LEGNANO: Lavelli ne, Agostini 3, Scali 8, Oboe 9, Quarisa 10, Gallizzi 6, Sodero 6, Raivio 15, Fernandez Lang, Mastroianni 13. All. Piazza. Arbitri: Biondi e Tognazzo. Note: Parziali: 16-19; 31-38; 48-56. Tiri da due: 15/29; 18/40. Tiri da tre: 5/30; 9/27. Tiri liberi: 14/21; 7/12. Rimbalzi: 38; 48. L’Up Andreacade con Legnano nell’ultima gara casalinga del 2024. I biancorossi provano a reggere contro la capolista Legnano ma pagano la mancanza di incisività offensiva, le croniche difficoltà dei pivot e lano dello sloveno, fuori per falli già a metà terzo quarto. Poca concentrazione e mira storta al via perche subisce lo 0-7 in avvio.