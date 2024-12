Calciomercato.it - Juve, Giuntoli premia Gatti: ed è un segnale chiaro per il futuro di Danilo | CM.IT

Lantus sta ricostruendo un gruppo di leader per aprire un nuovo ciclo e tra questi ci sarà Federico: il suo rinnovo è unlanciato da CristianoPer anni la Vecchia Signora ha avuto uno spogliatoio composto da grandi personalità e da tanti calciatori che avrebbero potuto essere tranquillamente il capitano. Basti pensare a Buffon con davanti Barzagli, Bonucci e Chiellini: 4 personalità con pochi eguali nel mondo del calcio. Ora, nel processo di rinnovamento che sta prendendo atto in casantus c’è anche la costituzione di un nuovo zoccolo duro nello spogliatoio: Federicone farà parte.: ed è unper ildi– Calciomercato.it (LaPresse)Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’accordo per il rinnovo di contratto del difensore di Rivoli è ormai a un passo: sotto l’albero di Natale, infatti, potrebbe esserci addirittura l’ufficialità.