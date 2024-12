Ilgiorno.it - Il tabù dell’impotenza maschile in “Secondo lei”, Caterina Guzzanti: “Le donne ridono prima. Poi il gelo”

Milano – Di e con. “lei” è il primo spettacolo scritto e diretto interamente dall’attrice romana e non sarebbe potuto essere altrimenti. Perché già la scelta del tema è particolare. La prospettiva dal quale se ne parla lo è ancora di più. L’attrice sarà in scena con Federico Vigorito al teatro Elfo Puccini di Milano dal 17 al 22 dicembre., uno spettacolo in cui una donna parla del punto di vista di una donna sulla vita di coppia. Non rischia di essere un po’ retorico? “No, io sono una donna e difficilmente posso esprimere un punto di vista. Per scrivere lo spettacolo ho preso spunto da storie d’amore vissute da me e da alcune mie amiche, oltre che da conoscenti. Al centro di ‘lei’ c’è il temasessuale all’interno di una coppia.