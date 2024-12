Sport.quotidiano.net - Carrarese Voglia di stupire anche fuori casa. Azzurri nella tana di un Brescia ’arrabbiato’

per provare a dare una scossa in positivo ad un trend esterno deficitario, con soli 4 punti fatti in 8 trasferte delle quali 6 perse. Lapunta ad andare a riprendersi qualche punto importantedopo le due imprese interne contro Pisa e Palermo. Al "Rigamonti" l’aspetta unarrabbiato e contestato che in settimana ha cambiato allenatore. Un quadro che gliconoscono bene per averlo già toccato con mano a Modena e Salerno. In entrambi i casi non è andata bene e oggi ci vorrà qualcosa in più sotto il profilo dell’attenzione, della cattiveria, dell’organizzazione e della personalità per tornare a Carrara avendo mosso la classifica. L’allenatore Calabro con tutta probabilità si affiderà all’undici che ha fatto l’impresa col Palermo prendendo una decisione simile a quella assunta a Salerno dove erano scesi in campo gli stessi giocatori che avevano battuto il Pisa.