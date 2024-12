Sport.quotidiano.net - Bologna-Fiorentina, polemica Pradè-Italiano: “Ho capito tanto dell’uomo". L'ex viola: “Non ho mancato di rispetto nessuno”

Firenze, 15 dicembre 2024 - Il veleno c'è stato nella coda di, gara che la squadraha perso per 1-0 al Dall'Ara. Giornata cominciata male. Dopo colazione la notizia della morte della mamma di mister Palladino, la signora Rosa. La- dopo aver recuperato ieri un po' di serenità con il ritorno di Bove al centro sportivo - è piombata di nuovo nel dolore. Il tecnico ha lasciato in fretta e furia il ritiro di, la squadra è rimasta nelle mani di Stefano Citterio e Federico Peluso. L'avvicinamento non è stato il solito, anche se poi Kean e compagni hanno provato a fare la loro partita, riuscendoci solo nel primo tempo. Il gol di Odgaard a mezzora dalla fine ha stappato e deciso la gara, che come detto il veleno lo ha riservato al post partita. I fatti. Al fischio finale di Fabbri, Vincenzoha esultato in modo smodato.