Aumento del sostegno alle famiglie con figli iscritti alle scuole paritarie

Leche scelgono leper i propripotrebbero presto beneficiare di undeleconomico. Un emendamento alla Manovra di Bilancio, presentato dai relatori il 14 dicembre, propone di innalzare il tetto delle detrazioni fiscali da 800 a 1.000 euro per le spese scolastiche sostenute in questi istituti. Bonus aggiuntivi fino a 2.000 euro per leOltre all’delle detrazioni, altre agevolazioni potrebbero ampliare ileconomico per le. Alcuni emendamenti, tra i più segnalati per la modifica della legge di Bilancio, prevedono un bonus fino a 1.500 euro per lecon un reddito ISEE inferiore a 40.000 euro. In certi casi, l’importo potrebbe arrivare a 2.000 euro. Tra i promotori di queste misure spiccano i nomi di Lorenzo Malagola (Fratelli d’Italia) e Lorenzo Cesa (Noi Moderati).