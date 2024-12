Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, gli addobbi natalizi sono pericolosi per cani e gatti. Non lasciateli soli, rischiano gravi blocchi intestinali e ferite letali”. I consigli dell’esperta

Le decorazionie? Potrebbero essere un pericolo per gli animali domestici, in particolare. Lo rivela la dottoressa Rebecca MacMillan, veterinaria inglese ascoltata dal Daily Mail, che ha fornito diversisu come mantenere gli animali al sicuro dagliche con il Natale alle porte hanno già riempito le case di moltissime persone.Dall’acqua alle palline decorative,tanti gli elementi apparentemente innocui che però potrebbero essere tossici per i nostri amici a quattro zampe. A partire dall’albero di Natale: “Quello artificiale è più sicuro di quello vero – spiega la dottoressa -. Gli alberi perdono aghi di pino appuntiti che posinfilarsi nelle zampe o nella bocca degli animali. La linfa dell’albero può anche causare problemi se leccata, come eccessiva salivazione e disturbi allo stomaco”.