Lettera43.it - Atreju 2024, l’ironia di Meloni sulla sorella Arianna: «Organizza nonostante la foga per le nomine»

Nel suo lungo intervento alla giornata conclusiva di, la tradizionale festa di Fratelli d’Italia, la premierha trovato spazio per ironizzare, più volte accusata di avere un’influenza sulledecise dal governo. «Grazie adche, in questa suadi dover piazzare amici e parenti e gente che non conosce, ha trovato il tempo perre.», ha detto dal palco della kermesse. «Nessuna gogna costruita per colpire me vi toglie chi siete», ha aggiunto ringraziando tutti i militanti. «Sono impressionata da come avete saputo raccogliere il testimone, questa edizione è impeccabile, splendida». Tra gli ospiti che si sono avvicendati al Circo Massimo anche Javier Milei, presidente dell’Argentina.Articolo completo:di: «laper le» dal blog Lettera43