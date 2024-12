Serieanews.com - Atalanta, un grande ritorno per lo scudetto: centrocampista top per Gasperini

L’adesso è una serissima candidata alloe sogna in: a gennaio unper completare la rosaL’sta vivendo un momento d’oro. Con 10 vittorie consecutive, la squadra diha riscritto la storia del club e si trova in vetta alla classifica di Serie A. La “Dea” non è più una semplice outsider, ma una seria candidata a vincere unoche avrebbe il sapore della favola moderna.Gian Pieroha chiesto una gennaio (Foto: Ansa) – serieanews.comLa rosa nerazzurra, costruita con intelligenza, è profonda e competitiva in ogni reparto, ma c’è sempre margine per migliorare. Se c’è un obiettivo chee la dirigenza si sono posti per gennaio, è quello di puntellare la squadra in due aree chiave: il primo è un difensore che possa sostituire l’incognita Godfrey, oggetto misterioso del mercato estivo e tragicamente bocciato dal Gasp.