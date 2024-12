Ilgiorno.it - A Sesto l’arte del ghiaccio: “Qui i migliori al mondo”

San Giovanni (Milano) – Sono iniziati i Campionati mondiali di sculture del, un evento tanto particolare quanto suggestivo, che proprio per queste caratteristiche, merita di essere visto in piazza Petazzi. La prima opera dell’evento è stata dedicata alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La competizione continua oggi e vede sfidarsi artisti arrivati da ogni parte del: Malesia, Thailandia, Canada, Senegal, Finlandia, Olanda, Usa, Francia, Germania, Argentina, Norvegia e, naturalmente, Italia. I partecipanti internazionali hanno dato inizio al campionato con un’opera corale e collettiva: davanti agli occhi degli spettatori hanno scolpito blocchi dida 120 chili l’uno per creare una scultura corale a tema Olimpiadi che è stata inaugurata alla presenza del primo cittadino Roberto Di Stefano, del presidente della Regione Attilio Fontana e di Arianna Pucci, education coordinator della direzione Education & Culture di Fondazione Milano Cortina 2026.