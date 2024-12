Sport.quotidiano.net - Yuri Palazzesi pronto per la sfida del Poggibonsi contro il Follonica Gavorrano

Nella gara in trasferta con ilsarà importante rimanere concentrati per tutti i novanta minuti e fino al triplice fischio. Non sarà un infacile.descrive così il prossimo impegno dei Leoni nella penultima di andata del girone E dei dilettanti nazionali. Classe 2006, nato a Siena, con esperienze nel Valentino Mazzola e nelle giovanili viola,nel recente periodo ha cominciato a ritagliarsi degli spazi fra i titolari. Domenica scorsa, in occasione della vittoriosadelcon il Figline, si è guadagnato pure la palma di Lion of the match per il rendimento messo in evidenza allo stadio Stefano Lotti davanti ai gialloblù del Valdarno. Adesso però il diciottenne esterno difensivo delè deciso a puntare l’attenzione sul prossimo, insidioso confronto fuori casa.