Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2024 ore 17 | 30

DEL 14 DICEMBRE ORE 17.20 PAOLA CIUFFAUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTRENA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLAFIUMICINO ALL’OSTIENSE PIU AVANTI DALL’APPIA ALLA TUSCOLANAPERMANGONO LE CODE SULLA RAMPA CHE DA VIA DEL PESCACCIO IMMETTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENTO IN PRECEDENZASEMPRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA LABARO ALLA SALARIA E DALLA RUSTICA ALLA CASILINACI SPOSTIAMOSULLA STATALE TIBURTINA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI SETECAMMINI IN DIREZIONE TIVOLISULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA CODE PER TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIINFINE, SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONELE MANIFESTAZIONI NELLA CAPITALESONO DUE QUELLE IN CORSOLA PRIMA CON PARTENZA DA PIAZZALE DEL VERANO E ARRIVO ALLE ORE 19 A PIAZZA DEL POPOLO,LA SECONDA A PIAZZA INDIPENDENZA CON TERMINE PREVISTO ALLE ORE 18.