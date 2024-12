Ilrestodelcarlino.it - The Begin, prova ardua. In Piemonte per risalire

Ancora un anticipo di sabato, ancora alle 20.30: la TheVolley Ancona scende in campo stasera al palasport di Valenza, in provincia di Alessandria, contro la Negrini Acqui Terme per la nona giornata di campionato, che coincide anche con l’ultima di andata di regular season. Le due recenti sconfitte hanno ridimensionato la classifica degli anconetani, ora ottavi con 10 punti in classifica insieme al Savigliano, dietro solo San Giustino e Brugherio, mentre la Negrini Acqui Terme, tra le formazioni più accreditate del girone, veleggia a quota 16 punti insieme a Belluno, a un punto dalla coppia di testa formata da San Donà di Piave e Mantova. La classifica parla chiaramente in favore deisi, insomma, ma è chiaro che dopo due sconfitte la Theè seriamente intenzionata a invertire il trend negativo delle ultime giornate e tornare a fare punti, migliorando la propria performance in trasferta che finora l’ha vista vincente solo a Belluno.