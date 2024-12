Oasport.it - Snowboard, Jasmin Coratti sul podio anche a Cortina d’Ampezzo nel PGS! Vince Sabine Payer

non si ferma più! Dopo la vittoria di due giorni fa a Carezza, l’azzurra conquista un bellissimo terzo posto nella tappa di Coppa del Mondo di gigante parallelo in quel di: per lei è il quartodella carriera nel circuito maggiore.la nona gara in carrierache anticipa la polaccca Aleksandra Krol-Walas.Gli ottavi di finale sono favorevoli alle azzurre: due su tre riescono ad accedere ai quarti. Molto bene Elisa Caffont che batte per 33 centesimi la slovena Gloria Kotnik: era indietro di 21 centesimi a metà pista, ma con una grande parte finale ha superato questa fase. Ok, vincitrice nel PGS di Carezza: la 23enne delle Fiamme Oro batte l’austriaca Claudia Riegler per 20 centesimi grazie a una bella rimonta dopo una partenza non eccelsa.