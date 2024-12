Cityrumors.it - Sinner, arriva la doccia fredda: le parole della Wada anticipano la sentenza

Leggi su Cityrumors.it

Il caso Clostebol che chiama in causa direttamente Jannicke lanon si ferma dopo la primaIl caso, emerso quest’estate per i sospetti sull’uso di sostanze dopanti, da parte del numero uno nel mondo del tennis ha stravolto il mondo sportivo nazionale e non solo. Pensare al nuovo volto del tennis come un giocatore che èto fin lì grazie all’aiuto di farmaci che ne miglioravano le prestazioni è un’ipotesi impensabile anche per i più scettici.la: lela(Ansa Foto) – Cityrumors.itLo scoppio del caso Clostebol ha portatoin tribunale contro la, l’agenzia mondiale antidoping, per dimostrare la casualità dei risultati degli esami e come rilevamenti così minimi non possano aver inficiato sul suo rendimento, fin troppo costante ed elevato negli anni.