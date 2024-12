Tg24.sky.it - Roma, partito il corteo nazionale contro il ddl Sicurezza: "Attacco ai diritti"

Ha preso il via da piazzale del Verano ailil cosiddetto "ddl Paura", il disegno di legge sullache sta sollevando un acceso dibattito politico e civile. A fare da sfondo all'inizio della manifestazione, un grande manifesto che non ha mancato di suscitare polemiche: un'immagine dipinta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che bacia Benito Mussolini. Oltre 200 sigle, tra studenti, sindacati, associazioni e reti sociali, hanno deciso di unirsi sotto un'unica bandiera per contestare una normativa che molti considerano una minaccia aifondamentali.