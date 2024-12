Oasport.it - Risultati e classifica gigante Val d’Isere 2024: Odermatt torna al successo. Sesto De Aliprandini, 13° Borsotti

Lo slalommaschile di Val, in Francia, valido per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino registra ildello svizzero Marco, mentre in casa Italia arrivano ilposto di Luca De, il 13° di Giovannied il 24° di Hannes Zingerle.allo svizzero Marco, il quale incamera i primi 100 punti della stagione nella specialità riuscendo a spuntarla per appena 0?08 sull’austriaco Patrick Feurstein, secondo, e per 0?12 sull’altro austriaco Stefan Brennstein, terzo.In casa Italia, invece, arrivano le rimonte nella seconda manche dei tre azzurri qualificati, i quali risalgono tutti rispetto alla prima run:Luca Dea 0?39 (era 15°), 13° Giovanni(era 27°) a 0?99, 24° Hannes Zingerle (era 26°) a 1?76.