Promozione Giusta parità tra Appignanese e Marina | 1-1

Ospiti in vantaggio con il capocannoniere Pierandrei, locali in gol con il neo arrivato Mongiello. Sul finale palo di RaponiVALLESINA, 14 dicembre 2024 – L’cerca il rilancio tra le mura amiche contro unlanciata in classifica.Ospiti subito pericolosi con Sabbatini ma Amico devia in angolo. Al 32’ arriva il vantaggio con Pierandrei che con una bella girata nell’area piccola lascia di stucco la difesa avversaria.L’ci prova e proprio nel finale del primo tempo con un grand assist di Carboni serve il neo acquisto Mongiello che in aria di testa batte Sollitto. Ripresa vivace dove le squadre cercano entrambe la posta in palio, sarà prima ila rendersi pericolosa da calcio d’angolo con Cuccinella, poi i padroni di casa a cercare il vantaggio con Raponi ma la sua girata termina sul palo.