Ilrestodelcarlino.it - Progetto 'Nondasoli!' ad Ascoli: prevenzione truffe per anziani nelle aree montane

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è riunito ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’esame del, denominato ’!’, presentato dal Comune diper la realizzazione di iniziative die contrasto delleai danni delle persone anziane. Innovativa è la previsione di raggiungere, in collaborazione con il Servizio regionale Marche del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, anche gliche risiedono – spesso da soli –frazionicase sparse e che sono per questo più difficilmente monitorabili e raggiungibili e quindi meno tutelabili con i normali strumenti di controllo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati.