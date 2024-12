Lanazione.it - Procedure di gara più snelle ed efficienti, approvata mozione di Patto Civico

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 dicembre 2024 –dipiùeddiVia libera del Consiglio provinciale alle misure per potenziare la Stazione Unica Appaltante e programmare centralmente acquisti e lavori Potenziare il servizio per ottimizzare ledi, rendendole piùed, e rafforzare la programmazione a livello centrale di acquisti e lavori. È questo l’obiettivo della“Implementazione e potenziamento del servizio di Stazione Appaltante della Provincia di Arezzo” presentata dalla consigliera Marta Mancianti del gruppo consiliare “– Intra Tevere et Arno”, poidal Consiglio Provinciale lo scorso 29 novembre. Già nel 2023 era statala Convenzione tra la Provincia di Arezzo ed i Comuni del territorio per l’adesione alla Stazione Appaltante della Provincia di Arezzo.