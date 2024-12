Perché i batteri specchio sono un «rischio senza precedenti» per l’uomo – Lo studio

Leggi su Open.online

Se si diffondessero, imetterebbero al’esistenza di tutti gli esseri viventi animali e vegetali che vivono sulla Terra, compresi gli esseri umani. È questo l’allarme lanciato da 38 scienziati con un dossier di 300 pagine pubblicato sulla rivista Science in cuidescritti i rischi di questo particolare tipo di microorganismi. Icreati in laboratorio in modo che la loro forma sia speculare a quella delle molecole presenti in natura. In molti casi, questa caratteristica consente loro di eludere le difese immunitarie degli organismi viventi. Inon hanno nemici naturali«I– scrivono gli scienziati tra cui figurano anche due premi Nobel: il biochimico britannico Paul Winter e il biologo canadese Jack W.