Calciomercato.it - Osimhen al posto di Vlahovic: la Juve mette tutti d’accordo

Victorcandidato numero uno a raccogliere l’eredità del centravanti bianconero attuale: il suo nome svetta davanti agli altriDopo aver trovato il ritorno alla vittoria in Champions League, contro il Manchester City, lantus insegue lo stesso obiettivo in campionato, contro il Venezia. Stasera, per i bianconeri, ci sono in palio punti fondamentali. Il successo in Serie A manca da più di un mese, dal match contro il Torino, e i tre pareggi di fila intercorsi nel frattempo hanno rallentato non poco l’andatura. Ci si attende un ritorno al gol di Dusan, che ha già colpito in Europa, ma nel frattempo il futuro del serbo rimane tema di discussione piuttosto caldo.aldi: la– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Siamo a 10 gol in stagione per lui, un rendimento da non disprezzare, ma ci sono aspettative sempre molto elevate per il numero 9.