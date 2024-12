Lanazione.it - Opi, giornata di riflessione sula professione infermieristica

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 dicembre 2024 – Opi,di. In occasione della sua assemblea degli iscritti l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo propone martedì 17 dicembre una mattinata di confronto Si chiama “Caring: dalla visione agli esiti assistenziali. Riformare le prassi dell’infermiere” ed è un libro dedicato allascritto a quattro mani da Vianella Agostinelli, Direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche dell’Asl Toscana sud est, e Giuliana Morsiani, dottoressa di ricerca e formatrice in Ausl Modena. Partendo dalle riflessioni proposte dal libro, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo ha organizzato una mattinata di confronto nell’auditorium “Pieraccini” dell’ospedale San Donato, valida anche come evento formativo.