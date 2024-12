Oasport.it - Nuoto, Razzetti e 4×100 mista mixed in finale. Pilato e Cerasuolo convincenti nei 50 rana dei Mondiali in vasca corta

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sulla penultima giornata di batterie dei2024 diin. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), una mattinata positiva per i colori azzurri, anche in prospettiva di quanto accadrà nella sessione serale.Albertoha centrato il terzo approdo inin questi campionati. Dopo gli argenti individuali nei 200 misti e nei 200 farfalla, il ligure ha nel mirino il podio dei 400 misti. Stamane l’azzurro ha nuotato il quinto tempo di ingresso nell’atto conclusivo (4:02.18) e si giocherà la proprie carte. Il migliore delle heat è stato l’ex compagno di allenamenti a Livorno, il britannico Max Litchfield (4:00.37). Si prospetta una gara molto interessante. Sul versante femminile, senza azzurre vista anche la rinuncia di Sara Franceschi per problemi fisici, l’americana Katie Grimes ha ottenuto il miglior tempo di 4:24.