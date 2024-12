Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, ecco i Nuovi Concorrenti che entrano in casa il 16 Dicembre

Nella giornata di ieri, Mediaset ha annunciato l'ingresso di due storiche ex vippone, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Queste due personalità di spicco stanno per varcare la soglia rossa della casa e promettono di portare nuove dinamiche e emozioni ai già tumultuosi equilibri tra i concorrenti. Ma non saranno sole.

Un terzo ingresso: Maxime Mbanda

Il nuovo spot del GF Vip ha rivelato che non ci saranno solo Stefania ed Eva a movimentare le dinamiche. Maxime Mbanda, ex giocatore di rugby e cavaliere della Repubblica, è pronto a fare il suo ingresso. Nato a Roma nel 1993 da madre italiana e padre congolese, Maxime ha esordito nella nazionale italiana di rugby nel 2016 e ha anche svolto un servizio volontario per la Croce Gialla di Parma durante il lockdown, guadagnandosi l'onoreficenza di Cavaliere Al Merito della Repubblica da Sergio Mattarella.