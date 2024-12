Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: Monsorno si ferma a un passo dalla finale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:26 Ci si aspetta Klaebo e Chanavat davanti a tutti nella prima batteria.18:25 Semifinali maschili al via:Klaebo (NOR), Chanavat (FRA), Jouve (FRA), Northug (NOR), Anger (SWE), Young (USA)Jenssen (NOR), Valnes (NOR), Schumacher (USA), Ogden (USA), Holmboe (NOR), Amundsen (NOR)18:24 Per appena 1?12 non ce l’ha fatta Nicole a battere il tempo di Joenssu. Peccato, comunque brava: sarà in top 10!18:22 Passano Diggins e Myhre. Purtroppo Nicolesiqui. Chiude in terza posizione la batteria e per circa un secondo non acciuffa un posto come Lucky Loser.VOLATA! Il tempo della batteria non è male!18:21 Si allarga l’americana e passa. Nicole ancora terza.18:21 Metà gara,battezza le code di Diggins.18:20 Diggins subito a tutta.