Le strade si riempono di colori. Va in scena la Babbo Running. Una festa per tutta la famiglia

L’atmosfera natalizia è pronta a invadere ledi Busto Garolfo con la prima edizione della, prevista per domani. Una corsa non competitiva che vedrà protagonisti grandi e piccoli in un clima di allegria e comunità, con oltre 300 partecipanti attesi e un evento arricchito da una diretta radio e spettacolari riprese aeree realizzate con un drone. La manizione, organizzata dall’associazione Sportiva DilettantisticaBustese, offre due percorsi: un tracciato di 6 km per corridori, camminatori e appassionati di Nordic Walking, e una Family Run di 3 km pensata per le famiglie. Il tutto gode del patrocinio dell’amministrazione Comunale di Busto Garolfo e della Pro Loco, oltre al sostegno fondamentale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e del suo braccio operativo Ccr Insieme Ets.