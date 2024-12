Ilrestodelcarlino.it - L’Albergo del Cuore, dove la disabilità è benvenuta

delè una realtà. La struttura realizzata a Ravenna, in via Rocca Brancaleone dalla cooperativa San Vitale, verrà inaugurata oggi pomeriggio alle 16. Si tratta di una struttura aperta a tutti, ma con un’attenzione particolare alle persone con. Delle dieci stanze, tutte curate nei minimi particolari, arredate con ricercatezza e passione, ce n’è una, sensoriale, pensata per accogliere nello specifico ospiti con disturbi dello spettro autistico, tre sono invece accessibili a chi hamotorie. Ci sono poi un bar bistrot, una gastronomia con prodotti del territorio e un ristorante che, in estate, grazie al cortile interno, avrà 75 coperti. Spazi, questi ultimi, riservati non solo agli ospiti della struttura, ma a tutti. "Siamo arrivati al termine di un viaggio carico di emozioni e anche di fatiche", ha detto Romina Maresi, presidente della San Vitale.