La clamorosa rivelazione della Cnn: "La Russia sta ritirando le truppe e gli aerei dalla Siria"

Lasembra che stia caricando e preparando gliper ritirare le suedalle basi militari in. E’ quanto scrive la Cnn, citando le immagini satellitari raccolte oggi da Maxar che mostrano alla base aerea russa di Khmeimim, a Latakia sulla costa nordoccidentalena, due AN-124,cargo militari, dispiegati sulla pista entrambi pronti per essere caricati.ùLasi ritiradopo la caduta di AssadLe immagini mostrano, sempre nella stessa base, un elicottero da attacco Ka-52 in procinto di essere smontato, probabilmente per essere trasportato. Nelle immagini satellitari anche un sistema di difesa missilistico S-400, smontato e preparato per il trasporto. “In breve, un ritiro è in corso, ancora non è chiaro se si tratta di un’uscita totale, ci sono indicazioni e voci in questa direzione, ma è meglio aspettare per le prove”, è il commento di Michael Kofman, analista del Carnegie Endowment for International Peace.