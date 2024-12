Il Napoli vince in rimonta ad Udine senza Kvaratskhelia Conte a -2 da Gasperini | pagelle e cronaca

Leggi su Sportface.it

Una reazione di forza, d’orgoglio, frutto anche dello spavento iniziale. Ilnon è ancora una grandissima squadra, ma ha dimostrato carattere nella vittoria per 3-1 insull’se nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A al Bluenergy Stadium. Il match è stato bloccato sull’1-1 quasi mezz’ora di gioco: non una sorpresa visto che l’1-1 è il risultato che ha caratterizzato tre delle ultime cinque sfide giocate in Friuli tra le due squadre. Il– la peggiore per possesso palla (50.0%) tra le prime otto della classifica – controlla la circolazione della sfera toccando percentuali oltre il 70%. Ad essere decisivi però sono due inserimenti in profondità e un autogol. Romelu Lukaku (sesto gol in carriera all’se, solo contro il Genoa ha fatto meglio) risponde al vantaggio di Thauvin.