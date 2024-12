Lapresse.it - Giubileo 2025: cos’è, quando inizia e quanto dura

Leggi su Lapresse.it

Il 24 dicembre Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Basilica di Piazza San Pietro. Sarà l’atto che segnerà il via del, l’Anno Santo che, per Bergoglio, deve essere dedicato alla Speranza. In un mondo ormai immerso nella ‘quasi’ terza guerra mondiale, il Papa punta tutto sul concetto che la Speranza non delude. Da qui il titolo della Bolla d’indizione di questo anno speciale: “Spes non confundit”. Ilsi concluderà il 6 gennaio 2026, in occasione della Solennità dell’Epifania., cosa è e le originiMail? E’ un grande evento religioso, un anno speciale che viene visto come l’occasione nella quale ristabilire il corretto rapporto nei confronti di Dio. Le origini delaffondano nell’Antico Testamento. Ne ritroviamo una prima idea nella Bibbia: doveva essere convocato ogni 50 anni, poiché era l’anno ‘in più’, da vivere ogni sette settimane di anni.