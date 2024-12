Fiorentina Edoardo Bove saluta compagni e tifosi al Viola Park | applausi e abbracci dopo l’operazione – Il video

Leggi su Open.online

Il giocatore dellaè tornato adareil malore in campo durante la partita casalinga contro l’Inter dell’1 dicembre.per il centrocampista che ha fatto visita alla squadra al centro sportivo. Tanta la paura per lui nei momenti immediatamente successivi il malore che l’ha colto al 17esimo minuto del primo tempo del match di Serie A. Il calciatore è stato ricoverato per 12 giorni all’ospedale Careggi di Firenze dove gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo rimuovibile. Ieri, 13 dicembre, è stato dimesso dalla clinica. Il suo futuro da giocatore professionista, nella lega italiana e all’estero, è ancora incerto ma intantoha deciso di seguire l’allenamento deiprima della trasferta di domani alle 15 con il Bologna.