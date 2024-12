Iltempo.it - "Fanatici di Mussolini e ossessionati da Meloni": Cerno contro Gualmini

A poche ore dal caos scatenato dallo sciopero generale indetto dall'Usb, l'opposizione è tornata in piazza per protestareil ddl sicurezza. Immancabili gli sloganil governo così come una gigantografia con il volto di Giorgia, questa volta ritratta mentre bacia in bocca un gerarca fascista che molti hanno associato a Benito. Un'ìmmagine, quella portata in corteo a Roma, che "dimostra che ormai la sinistra in Italia ha soloin testa e io sono contento per loro così lo studiano e capiscono che non c'entra nulla con questo governo, come avevano fatto anni fa, quando erano stati in grado di costruire un antidoto a Berlusconi molto contemporaneo e moderno. Vedere la sinistra a 100 anni fa, mi fa tenerezza. Vadano a studiarsi un po' di storia e capiscano il mondo in cui viviamo", ha detto Tommasoa 4 di sera Weekend.