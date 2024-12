Sport.quotidiano.net - Emanuele Pio Cicerelli: capocannoniere e leader della Ternana sotto la guida di Abate

Pio, classe ’94, sta vivendo una grande stagione. E’del girone con 12 gol (praticamente già il doppio del precedente record del 2016/2017 con la magliaPaganese), molti dei quali realizzati con giocate d’autore, 5 assist. Il credo tattico e la mentalità di Ignazione stanno esaltando le qualità da esterno mancino d’attacco e da seconda punta. "Non sono mai stato un bomber – spiega "Cice" in conferenza stampa – e non mi sento tale. E’ ovvio che questi gol mi inorgogliscono e il merito è di tutti. Vorrei che ilfosse Cianci o altri. La classifica marcatori non mi interessa, ma, visto che ci siamo, vedremo a marzo come saremo messi. Non posso nascondere che come squadra i risultati delle altre li guardiamo, ma la classifica è ancora molto relativa e ugualmente la guarderemo a marzo".