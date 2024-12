Nerdpool.it - Ecco il trailer ufficiale dell’atteso Babygirl!

Guarda ildi, il nuovo thriller erotico di Halina Reijn con protagonista Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia e candidata ai Golden Globes come Miglior Attrice protagonista.Con Harris Dickinson, Sophie Wilde e Antonio Banderas.Dal 30 gennaio 2025 solo al cinema.La sinossiUna potente donna d’affari mette a repentaglio la sua vita professionale e personale quando intraprende una relazione segreta e intensa con il suo giovane assistente.Per questo ruolo Nicole Kidman ha vinto la Coppa Volpi come Miglior Attrice al Festival del Cinema di Venezia, e ottenuto una candidatura ai Golden Globe Awards.uscirà il 30 gennaio 2025 nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures.“Tutti noi abbiamo una piccola scatola nera piena di fantasie e tabù che vorremmo non condividere mai con nessuno.