Lanazione.it - Disturbi alimentari: il supporto de 'Il Girasole Siena' per genitori in difficoltà

. Una pianta simbolo dell’estate. Colorata. Dona allegria. Dà una sensazione di forza. Quella che serve aidei ragazzi che rifiutano il cibo oppure mangiano tanto. E poi si liberano di quanto ingerito. Perché è difficile superare il muro dei loro ’no’. Far capire che lo specchio racconta un’altra cosa rispetto a quella che in esso i figli vedono riflessa. Un percorso in salita. Un Pordoi di dolore e di domande, di interrogativi sul dove, magari, si è sbagliato. Per questo babbi e mamme hanno tanto bisogno di aiuto. Quello che trovano nell’associazione "Il" appunto. Trentacinque i soci, presidente è Fabrizio Padrini che per motivi familiari ha conosciuto il fenomeno. Accanto a lui nel consiglio – nel 2024 è diventata ente del terzo settore – la dottoressa Alessandra Orsi "che segue il percorso psicologico per i ragazzi condel comportamento alimentare in Pediatria alle Scotte.