Lanazione.it - C.M. Cantini Mario ritira licenziamenti: accordo di solidarietà per 24 dipendenti

Dietrofront della proprietà della C.M.di Vallina (località nel comune fiorentino di Bagno a Ripoli): l’azienda ha deciso dire la procedura di licenziamento per 9 dei suoi 24. Eppure fino a pochi giorni fa sembrava irremovibile. La ditta realizza trattamenti galvanici su minuteria metallica per pelletteria, calzature e abbigliamento d’alta moda, servendo le maggiori firme italiane e internazionali. Lamentava da tempo la crisi del settore e la precarietà delle attuali condizioni economico-finanziarie. Dal primo ottobre aveva aperto la procedura di licenziamento collettivo. A niente erano valsi i tentativi di trattativa mediati anche da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil e da Arti. L’azienda, attraverso il suo legale, aveva risposto negativamente alla possibilità suggerita dalla stessa agenzia regionale di sfruttare l’opportunità del contratto diper dodici mesi, ossia una riduzione del lavoro per tutti i