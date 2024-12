Secoloditalia.it - Atreju, la sfida di Lollobrigida all’opposizione anti-italiana: “Dopo il Brennero tutti indossino la maglia azzurra”

insieme per parlare del “Valore del nostro cibo – La viaper sostenere le eccellenze agroalimentari“. I rappresentdelle maggiori associazioni di categoria del mondo agricolo si sono ritrovati sul palco di, la kermesse di FdI in corso al Circo Massimo a Roma, per confrontarsi sulle strategie per rendere sempre più forte un comparto che è centrale non solo a livello economico, ma culturale e sociale e che incrocia altri settori che “fanno” l’Italia anche nel mondo, a partire dal turismo.“La viaper sostenere le eccellenze agroalimentare”“Il cibo non è una commodities, non è solo carburante, è qualcosa di più che ci unisce ed è quello che ci invidiano in tutto il mondo: da ogni luogo ci direbbero che c’è una viaal cibo”, ha detto il senatore di FdI e presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Luca De Carlo, introducendo il dibattito con il presidente di Copagri, Tommaso Battista, il presidente della Cia, Cristiano Fini, il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, il presidente d Confagricoltura Massimiliano Gians, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, insieme al vicedirettore generale della Fao, ed è ex ministro dell’Agricoltura Pd, Maurizio Martina, moderati dal giornalista Federico Quaranta.