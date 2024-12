Ilnapolista.it - Antonio Zappi è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri: battuto Trentalange

è ill’ex numero uno Alfredo. L’ex arbitro, che prenderà il posto di Carlo Pacifici, è stato eletto con il 72,3% dei voti. All’assemblea generale di quest’oggi presso il Radisson Blu GHR Hotel di Roma hanno votato in 930, 673 sono state le preferenze per. Per246 voti, equivalenti al 26,4% dei votanti, mentre sono state 11 le schede bianche.In apertura alle 11 gli interventi di Pacifici prima e Gravina poi hanno dato il via ai lavori. Dalle 11.30 è stato il momento dei due candidati alla Presidenza, conche hanno avuto 35 minuti a testa per presentare il loro programma all’Assemblea. Dalle 12.30 con le dichiarazioni delle due squadre dei candidati presidenti e gli interventi dei partecipanti si è chiusa la discussione poco prima delle 16.