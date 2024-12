Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone oggi nella discesa di Beaver Creek: programma esatto, n. di pettorale, tv

Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il fine settimana di, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Sulle nevi del Colorado, sulla celebre pista denominata Birds of Prey, infatti, andrà in scena la prima gara del weekend, la, sabato 14 dicembre, la prova veloce prenderà il via alle ore 19.00, mentre domani, domenica 15 dicembre, al medesimo orario si chiuderà ilcon il superG. Per il momento, quindi, rimaniamo concentrati sullache, oggettivamente, racchiuderà in sé notevoli spunti di interesse.In primo luogo la gara sulle nevi del Colorado sancirà il ritorno di Sofia Ga ed Elena Curtoni, quindi la squadra azzurra cercherà il colpaccio. Come si è visto nel corso delle provee Marta Bassino sembrano pronte a puntare in alto sulla Birds of Prey.