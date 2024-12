Ilfattoquotidiano.it - 15 (+1) capi di tendenza da regalare e da regalarsi: la selezione di FQMagazine da scartare per Natale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fashion addicted o no, sono in tanti che optano per un capo o un accessorio come regalo di, soprattutto quando il regalo è, in realtà, un auto-regalo.è il momento per concedersi proprio quella borsa di lusso lì, tanto desiderata, o quell’accessorio lezioso, non propriamente indispensabile nell’armadio ma sicuramente molto chic e adatto al clima delle Feste.È l’occasione giusta anche per far contenti amici e parenti conche non siano solo utili ma anche di. La questioneutili, tuttavia, può essere molto spinosa quando si tratta di regali diperché l’ombra del pigiama, del maglione natalizio o del set di intimo regalato da qualche parente o conoscente è sempre dietro l’angolo. Per scongiurare questo pericoloha preparato una lista ispirazionale die accessori sia se siete alla ricerca della giusta idea regalo, sia se state pensando di farvi un regalo senza però rischiare di puntare sull’acquisto sbagliato.